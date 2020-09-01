Подземный пункт охраны здоровья начал работу на шахте имени Фрунзе в Ровеньках (ФОТО)

Подземный пункт охраны здоровья начал работу на шахте имени Фрунзе шахтоуправления "Ясеновское" филиала №3 "Ровенькиантрацит" Республиканской топливной компании "Востокуголь". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Заместитель директора по охране труда шахтоуправления "Ясеновское" Александр Черный рассказал, что новый медпункт был открыт по поручению и при непосредственной поддержке руководства компании "Востокуголь"."Когда была создана компания "Востокуголь", в рамках кампании по улучшению охраны труда в компании нам руководителями предприятия была поставлена задача подготовки камеры подземного пункта охраны здоровья", - сообщил он.Замдиректора рассказал, что пункт расположен под землей на горизонте 870 метров в околоствольном дворе в западном крыле шахты, где трудится большая часть шахтеров."Пункт здоровья оснащен всеми необходимыми медикаментами по оказанию первой медицинской помощи. Здесь находятся пять медсестер и заведующая, дежурят круглосуточно (сменами) по 12 часов", - сообщил Черный.Замдиректора отметил, что месторасположение пункта охраны здоровья позволяет медсестрам в кратчайшие сроки прибыть на возможное место происшествия и оказать пострадавшим медицинскую помощь."Одной из первых задач внедрения этого медпункта было сокращение времени оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Мы сократили время оказания медицинской помощи от получаса до часа (то есть помощь будет оказываться на 30-60 минут быстрее, чем прежде – примечание ЛИЦ). Тут каждая минута дорога, а мы настолько сократили", - рассказал он.Черный сообщил, что коллектив нового медпункта был сформирован в рамках государственной целевой программы из медсестер шахты "Партизанская", ранее попавшей под реструктуризацию. При этом в планах "Востокугля" - открыть аналогичные подземные пункты охраны здоровья и на других шахтах.Заведующая подземным пунктом охраны здоровья Наталья Моисеенко рассказала, что пункт состоит из приемного отделения и смотровой. Здесь есть запас медикаментов, жесткие и мягкие носилки, наборы для оказания первой медицинской помощи."Условия работы хорошие, всем обеспечены, для работы у нас все есть", - сказала заведующая.Она отметила, что открытие подземного медпункта позволит увеличить шансы на спасение горняков, которые могут получить тяжелые травмы и облегчит их дальнейшее лечение."Вовремя оказанная помощь спасает человеку жизнь. Играют роль секунды, ведь дальнейшие осложнения зависят от оказанной вовремя первой медицинской помощи", - сказала она.Ранее Фонд социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР сообщал, что с начала действия программы по трудоустройству работников ликвидируемых шахт устроил на постоянное или временное место работы каждого третьего обратившегося горняка.Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. В рамках программы властями ЛНР планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости горняков.02 сентября — Ровеньки