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Сегодня

В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

Sergey Сегодня, 19:000Новости
В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии. Об этом министр написал в своём Facebook, передает RT.
Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
Кулеба заявил, что такая информация является «плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные» Лаврову.
«Украина не вела, не ведёт, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — сказал Кулеба.

Ранее Лавров заявил, что порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии.

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