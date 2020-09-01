В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

«Украина не вела, не ведёт, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — сказал Кулеба.

Фото: РИА НовостиГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии. Об этом министр написал в своём Facebook, передает RT.Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.Кулеба заявил, что такая информация является «плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные» Лаврову.Ранее Лавров заявил, что порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии.