Посла России вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

«Мы ещё раз недвусмысленно сформулировали наш призыв — в полной транспарентности прояснить обстоятельства», — цитирует ТАСС министра.

Фото: РИА НовостиПосол России в Германии Сергей Нечаев был приглашён на разговор в МИД ФРГ, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает RT.Как подчеркнул Маас, ответственные за произошедшее с Навальным должны быть найдены и наказаны.РИА Новости уточняет, что российский посол посетил Министерство иностранных дел Германии.Автомобиль посла выехал из здания около 17:10 мск.Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.Там сообщали, что проинформируют российского посла о результатах исследований.