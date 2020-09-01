Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Луганской и Харьковской областях



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар», — говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что в одном из сел из 150 домов сгорело уже восемь. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил Украины.

«Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются», — добавили в Офисе презединта.

Согласно предварительной информации, пожар начался из-за возгорания свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. В то же время представители правоохранительных органов не исключают версии поджога.

«Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра», — отметили в Офисе президента. Новости Украины - Сегодня, 18:57 86 Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.«По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар», — говорится в сообщении.В Офисе президента отметили, что в одном из сел из 150 домов сгорело уже восемь. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил Украины.«Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются», — добавили в Офисе презединта.Согласно предварительной информации, пожар начался из-за возгорания свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. В то же время представители правоохранительных органов не исключают версии поджога.«Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра», — отметили в Офисе президента. Новости Украины - Сегодня, 18:57 86

Метки: {keywords}