В луганском медуниверситете продлили набор по специальностям «Педиатрия» и «Фармация»



— В соответствии с приказом Министерства образования и науки ЛНР, а также по согласованию с Министерством здравоохранения ЛНР мы, по просьбам наших абитуриентов и по потребностям здравоохранения Луганской Народной Республики, открываем дополнительный набор до 15 сентября, — проинформировал ректор медицинского вуза.

Он уточнил, что такие направления обучения как «Лечебное дело» и «Стоматология» в вузе заполнены полностью. Ректор добавил, что у абитуриентов есть возможность ещё раз попробовать свои силы при поступлении на контрактные и несколько бюджетных мест по специальности «Педиатрия», а также на контрактные места и заочную форму обучения по направлению «Фармация».

— Очень многие жители ЛНР, а также абитуриенты из Российской Федерации проявляют интерес к заочной форме обучения, но не могли поступить в силу болезни либо эпидемических препятствий, потому что есть ограничительные моменты по коронавирусной инфекции. Для таких абитуриентов мы и открываем дополнительный набор на фармацевтическое и педиатрическое направления. Приглашаем всех желающих сдать экзамены и попробовать свои силы в поступлении на эти направления, — отметил Александр Торба.

Удобный город - Сегодня, 13:48 288 В Луганском государственном медицинском университете имени Святителя Луки объявили о дополнительном наборе по специальностям «Педиатрия» и «Фармация». Об этом 2 сентября сообщил ректор вуза Александр Торба.— В соответствии с приказом Министерства образования и науки ЛНР, а также по согласованию с Министерством здравоохранения ЛНР мы, по просьбам наших абитуриентов и по потребностям здравоохранения Луганской Народной Республики, открываем дополнительный набор до 15 сентября, — проинформировал ректор медицинского вуза.Он уточнил, что такие направления обучения как «Лечебное дело» и «Стоматология» в вузе заполнены полностью. Ректор добавил, что у абитуриентов есть возможность ещё раз попробовать свои силы при поступлении на контрактные и несколько бюджетных мест по специальности «Педиатрия», а также на контрактные места и заочную форму обучения по направлению «Фармация».— Очень многие жители ЛНР, а также абитуриенты из Российской Федерации проявляют интерес к заочной форме обучения, но не могли поступить в силу болезни либо эпидемических препятствий, потому что есть ограничительные моменты по коронавирусной инфекции. Для таких абитуриентов мы и открываем дополнительный набор на фармацевтическое и педиатрическое направления. Приглашаем всех желающих сдать экзамены и попробовать свои силы в поступлении на эти направления, — отметил Александр Торба.Удобный город - Сегодня, 13:48 288

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