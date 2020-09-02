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Депутат Рады написал на Зеленского заявление в полицию

Sergey 2-09-2020, 20:3039Новости
Депутат Рады написал на Зеленского заявление в полицию
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Гео Лерос написал на президента Украины Владимира Зеленского заявление в полицию.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook, передает RT.
Отмечается, что поводом стали слова Зеленского о том, что Лерос является взяточником.
«Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее оставляйте деньги депутатам в конвертах, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК», — указал политик.

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