Депутат Рады написал на Зеленского заявление в полицию

«Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее оставляйте деньги депутатам в конвертах, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК», — указал политик.

Фото: РИА НовостиДепутат Верховной рады Гео Лерос написал на президента Украины Владимира Зеленского заявление в полицию.Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook, передает RT.Отмечается, что поводом стали слова Зеленского о том, что Лерос является взяточником.