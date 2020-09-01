Синоптики прогнозируют днем 3 сентября в ЛНР до 38 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 3 сентября будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 38 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 сентября до 21.00 3 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 33-38 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 36-38 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 34-36 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 36-38 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 сентября метеорологи отмечали в 1997 году – плюс 0,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 38,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 сентября – 05:11, время захода – 19:31. Продолжительность светового дня составит 14 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, 4 сентября сохранится сухая, жаркая и ветреная погода. 5 сентября влияние поля пониженного давления обусловит неустойчивый характер погоды, температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

02 сентября — Луганск