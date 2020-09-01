Усиление ветра до 18 м/сек. прогнозируют в Луганске
Синоптики предупреждают об усилении ветра в столице Республики 3 сентября. Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города столичной Администрации.
«Утром и днем 3 сентября в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Администрации города Луганска Погода в Луганске - Сегодня, 21:08 65
«Утром и днем 3 сентября в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Администрации города Луганска Погода в Луганске - Сегодня, 21:08 65
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