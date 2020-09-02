Анонс спектаклей украинского театра на сентябрь
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашает жителей и гостей города посетить спектакли, которые пройдут в учреждении культуры в сентябре.
1 сентября в 10.30 - музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города»;
4 сентября в 17.00, 5 и 6 сентября в 15.00 - концертная программа «Славянская душа»;
11 сентября в 17.00, 12 и 13 сентября в 15.00 - мюзикл «Я люблю тебя, эскадрилья»;
18 сентября в 17.00 - сентиментальная комедия «Театральный роман»;
19 сентября в 11.00 — музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города»;
19 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Бабий бунт»;
20 сентября в 15.00 - мюзикл «Такое еврейское счастье»;
24 сентября в 14.00 - рок-опера «Распятая юность»;
25 сентября в 17.00 - трагикомедия «Последняя любовь Деда Мороза»;
26 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Бабий бунт»;
27 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Плутин Скапена»;
30 сентября в 14.00 - музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Театр находится по адресу: улица Оборонная, 11.
Справки по телефонам: (0642) 92-11-81, 92-11-83.
Касса работает с 11.00 до 17.00. Выходной день — понедельник. Культура - Сегодня, 12:59 385
1 сентября в 10.30 - музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города»;
4 сентября в 17.00, 5 и 6 сентября в 15.00 - концертная программа «Славянская душа»;
11 сентября в 17.00, 12 и 13 сентября в 15.00 - мюзикл «Я люблю тебя, эскадрилья»;
18 сентября в 17.00 - сентиментальная комедия «Театральный роман»;
19 сентября в 11.00 — музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города»;
19 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Бабий бунт»;
20 сентября в 15.00 - мюзикл «Такое еврейское счастье»;
24 сентября в 14.00 - рок-опера «Распятая юность»;
25 сентября в 17.00 - трагикомедия «Последняя любовь Деда Мороза»;
26 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Бабий бунт»;
27 сентября в 15.00 - музыкальная комедия «Плутин Скапена»;
30 сентября в 14.00 - музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Театр находится по адресу: улица Оборонная, 11.
Справки по телефонам: (0642) 92-11-81, 92-11-83.
Касса работает с 11.00 до 17.00. Выходной день — понедельник. Культура - Сегодня, 12:59 385
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