Глава администрации Луганска оценил работу коммунальных служб города
Далеко не всегда коммунальные услуги сегодня оказываются качественно, а это, безусловно, вызывает массу нареканий у жителей Луганска.
Но ряд коммунальных вопросов, остро обострившихся после боевых действий, все же удалось решить, — заявил журналистам газеты «21 век» глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Как отметил руководитель администрации города, на протяжении последних лет большая работа проводится коммунальщиками по ремонту многоквартирных домов — кровель и внутридомовых коммуникаций. Только в минувшем году отремонтировано было около 300 многоэтажек, и сегодня работы продолжаются.
Также удалось решить актуальную проблему для жителей Каменнобродского района и Малой Вергунки — подтопление грунтовыми водами. Еще одна из злободневных проблем — освещение улиц в вечернее время. И здесь, по словам Пилавова, положительная тенденция — на сегодня практически все улицы освещены.
Проблемным остается вопрос с подачей воды населению, которая сегодня в большей части города подается по графику. Но здесь необходимо понимать, что все загородные источники, которые до войны «питали» Луганск, остались на сопредельной стороне.
Поэтому водникам пришлось практически с нуля восстанавливать собственные источники: в работу было введено более двух десятков скважин на разных водозаборах Луганска. Это позволило значительно увеличить количество добываемой воды. В довоенный период из собственных источников поступало 55 тысяч кубов в сутки, сейчас эта цифра значительно больше.
Прокомментировал столичный градоначальник и ситуацию с вывозом ТБО — именно на эту сферу жилищно-коммунального хозяйства сегодня поступает много жалоб. Так, по его словам, коммунальщики еженедельно вывозят на 2 тысячи кубов мусора больше, чем заложено в тариф.
«Мусор вывозится ежедневно, в том числе и тот, который жители складируют возле мусорных контейнеров.
Кроме того, ликвидируются в городе и свалки», — рассказал Пилавов.
При этом он подчеркнул, что сегодня абсолютно все коммунальные службы работают в непростых условиях. В первую очередь это связано с дефицитом специалистов и задолженностью со стороны потребителей.
«Тем не менее свою работу они выполняют. И выполняют, я считаю, на достаточном уровне», — подчеркнул он Удобный город - Сегодня, 12:31 583
Но ряд коммунальных вопросов, остро обострившихся после боевых действий, все же удалось решить, — заявил журналистам газеты «21 век» глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Как отметил руководитель администрации города, на протяжении последних лет большая работа проводится коммунальщиками по ремонту многоквартирных домов — кровель и внутридомовых коммуникаций. Только в минувшем году отремонтировано было около 300 многоэтажек, и сегодня работы продолжаются.
Также удалось решить актуальную проблему для жителей Каменнобродского района и Малой Вергунки — подтопление грунтовыми водами. Еще одна из злободневных проблем — освещение улиц в вечернее время. И здесь, по словам Пилавова, положительная тенденция — на сегодня практически все улицы освещены.
Проблемным остается вопрос с подачей воды населению, которая сегодня в большей части города подается по графику. Но здесь необходимо понимать, что все загородные источники, которые до войны «питали» Луганск, остались на сопредельной стороне.
Поэтому водникам пришлось практически с нуля восстанавливать собственные источники: в работу было введено более двух десятков скважин на разных водозаборах Луганска. Это позволило значительно увеличить количество добываемой воды. В довоенный период из собственных источников поступало 55 тысяч кубов в сутки, сейчас эта цифра значительно больше.
Прокомментировал столичный градоначальник и ситуацию с вывозом ТБО — именно на эту сферу жилищно-коммунального хозяйства сегодня поступает много жалоб. Так, по его словам, коммунальщики еженедельно вывозят на 2 тысячи кубов мусора больше, чем заложено в тариф.
«Мусор вывозится ежедневно, в том числе и тот, который жители складируют возле мусорных контейнеров.
Кроме того, ликвидируются в городе и свалки», — рассказал Пилавов.
При этом он подчеркнул, что сегодня абсолютно все коммунальные службы работают в непростых условиях. В первую очередь это связано с дефицитом специалистов и задолженностью со стороны потребителей.
«Тем не менее свою работу они выполняют. И выполняют, я считаю, на достаточном уровне», — подчеркнул он Удобный город - Сегодня, 12:31 583
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