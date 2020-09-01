О чем говорил Зеленский в Харькове: образование, строительство, вырубка леса



Владимир Зеленский побывал на открытии учебного комплекса в Песочине (рассчитан на 360 детей) и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел стротельство дорог. После этого гарант пообщался с журналистами, на встречу с которыми опоздал. Его пресс-секретарь Юлии Мендель извинилась за это, передает KHARKIV Today.

«Приятно быть в Харьковской области. Приятно быть не только в Харькове, а в таких городках небольших Харьковской области, понимать, чем живут люди. Сегодня прилетели к вам на вертолете, у нас был рабочий облет. Смотрели с главой обладминистрации. Алексей — молодец. Смотрели на те дороги. Во-первых, мы смотрели сначала на большую дорогу и потом смотрели на местную дорогу, что важно. Нужно такие маленькие городки соединять со столицей не только области, а в принципе, с городами всеми нашей страны. В принципе, все нормально, все идет по плану. Скажу откровенно, Харьковская область по срокам сдачи всех дорог и других объектов опережает большинство областей на сегодня, это так и есть. Хотя вижу, что все области подтянулись и все дороги мы сдаем в этом году, больше, чем планировали в указанные сроки. Также увидели детские сады современные, с современной техникой, школу, самое главное, что видим ее, с современной техникой, все там есть и интерактивные доски, и мебель, и техника, и прекрасные там музыкальные залы, спортивные залы. В принципе, здесь вопросов с точки зрения строительства нет, еще не обсудили вопрос наших больниц, приемных отделений в рамках нашей программы «210 приемных отделений», — сказал Зеленский.

Владимиру Зеленскому задали вопрос о продолжении строительства нового онкоцентра в Померках (ранее сообщалось, что президент может поехать на этот замороженный объект). Президент сказал, что будет обсуждать этот вопрос.

«Я хотел бы понять состояние, ничего не слышал о состоянии онкологического центра», — сказал Зеленский.

Глава ХОГА Алексей Кучер говорит, что в планах — завершить объект к 2023 году.

«Это очень масштабный проект, мы как раз будем его обсуждать с одним из бизнесменов, который строит этот проект, на общей бизнес-встрече. Что касается финансирования — на сегодняшний день я уже трижды встречался с премьер-министром. В последний его визит мы договорились, что он синициирует выделение 55 миллионов гривен, после того, как был Степанов (министр охраны здоровья — Авт.), этот вопрос тоже поднялся. Там бюджет был 1,7 миллиарда гривен, сегодня после корректировки это — 2,1 миллиарда гривен. Проектирование было с 2018 года, с 2019 начали строить. Выделили первые деньги, это, если не ошибаюсь, чуть больше 40 миллионов, сделали там фундамент первой очереди, ну и все. Планы есть, у нас разбито все на очереди, у нас до 2023 года при нормальном финансировании мы завершим этот проект», — прокомментировал Кучер.

Зеленский не исключил, что сроки завершения строительства перенесут на более ранние, если вопрос только в деньгах. Все, что было начато в 2018-2019 годах, пообещал закончить

«Мы по Украине все принципиальные такие заведения, мы все достроим. Я вас уверяю, я сейчас услышал, что говорил губернатор с премьером, с министром охраны здоровья. Сейчас поймем, выясним, какие средства, почему до 2023 года, то, что сказал глава ОГА. Нужно понять, почему до 2023 года — серьезный очень, очень большой проект или из-за того, что не хватает финансирования. Если из-за денег, то мы ускорим этот вопрос, все, что касается таких центров медицинских, больниц, школ, мы сейчас все ускорим. Даже наши расчеты по поводу всех школ, дорог и детсадов, которые были, мы ускорили в 1,5, а иногда в 2 раза», — пообещал президент.

Задали вопрос Зеленскому и о том, что он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти. Президент не отказался отвечать, а наоборот пообещал закончить все объекты.

«Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это», — сказал Зеленский.

Спустя год спросили у президента и о его «любимом леснике» Викторе Сысе, дело по которому передано в суд. По словам Зеленского, сегодня во время облета области он увидел, что вырубок намного меньше.

«Вопрос по Сысе — к правоохранителям. Что я увидел год назад? Я увидел действующую вырубку, правоохранителей и бандитов, машины, которые вывозили лес. Массовой вырубки сейчас нет. Уже что-то», — сказал президент. Новости Харькова - Сегодня, 21:25 67 Президент Украины в ходе визита в Харьков похвалил область за темпы строительства и сказал, что продолжит достраивать объекты, начатые при предыдущей власти, даже если это кому-то не нравится.Владимир Зеленский побывал на открытии учебного комплекса в Песочине (рассчитан на 360 детей) и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел стротельство дорог. После этого гарант пообщался с журналистами, на встречу с которыми опоздал. Его пресс-секретарь Юлии Мендель извинилась за это, передает KHARKIV Today.«Приятно быть в Харьковской области. Приятно быть не только в Харькове, а в таких городках небольших Харьковской области, понимать, чем живут люди. Сегодня прилетели к вам на вертолете, у нас был рабочий облет. Смотрели с главой обладминистрации. Алексей — молодец. Смотрели на те дороги. Во-первых, мы смотрели сначала на большую дорогу и потом смотрели на местную дорогу, что важно. Нужно такие маленькие городки соединять со столицей не только области, а в принципе, с городами всеми нашей страны. В принципе, все нормально, все идет по плану. Скажу откровенно, Харьковская область по срокам сдачи всех дорог и других объектов опережает большинство областей на сегодня, это так и есть. Хотя вижу, что все области подтянулись и все дороги мы сдаем в этом году, больше, чем планировали в указанные сроки. Также увидели детские сады современные, с современной техникой, школу, самое главное, что видим ее, с современной техникой, все там есть и интерактивные доски, и мебель, и техника, и прекрасные там музыкальные залы, спортивные залы. В принципе, здесь вопросов с точки зрения строительства нет, еще не обсудили вопрос наших больниц, приемных отделений в рамках нашей программы «210 приемных отделений», — сказал Зеленский.Владимиру Зеленскому задали вопрос о продолжении строительства нового онкоцентра в Померках (ранее сообщалось, что президент может поехать на этот замороженный объект). Президент сказал, что будет обсуждать этот вопрос.«Я хотел бы понять состояние, ничего не слышал о состоянии онкологического центра», — сказал Зеленский.Глава ХОГА Алексей Кучер говорит, что в планах — завершить объект к 2023 году.«Это очень масштабный проект, мы как раз будем его обсуждать с одним из бизнесменов, который строит этот проект, на общей бизнес-встрече. Что касается финансирования — на сегодняшний день я уже трижды встречался с премьер-министром. В последний его визит мы договорились, что он синициирует выделение 55 миллионов гривен, после того, как был Степанов (министр охраны здоровья — Авт.), этот вопрос тоже поднялся. Там бюджет был 1,7 миллиарда гривен, сегодня после корректировки это — 2,1 миллиарда гривен. Проектирование было с 2018 года, с 2019 начали строить. Выделили первые деньги, это, если не ошибаюсь, чуть больше 40 миллионов, сделали там фундамент первой очереди, ну и все. Планы есть, у нас разбито все на очереди, у нас до 2023 года при нормальном финансировании мы завершим этот проект», — прокомментировал Кучер.Зеленский не исключил, что сроки завершения строительства перенесут на более ранние, если вопрос только в деньгах. Все, что было начато в 2018-2019 годах, пообещал закончить«Мы по Украине все принципиальные такие заведения, мы все достроим. Я вас уверяю, я сейчас услышал, что говорил губернатор с премьером, с министром охраны здоровья. Сейчас поймем, выясним, какие средства, почему до 2023 года, то, что сказал глава ОГА. Нужно понять, почему до 2023 года — серьезный очень, очень большой проект или из-за того, что не хватает финансирования. Если из-за денег, то мы ускорим этот вопрос, все, что касается таких центров медицинских, больниц, школ, мы сейчас все ускорим. Даже наши расчеты по поводу всех школ, дорог и детсадов, которые были, мы ускорили в 1,5, а иногда в 2 раза», — пообещал президент.Задали вопрос Зеленскому и о том, что он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти. Президент не отказался отвечать, а наоборот пообещал закончить все объекты.«Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это», — сказал Зеленский.Спустя год спросили у президента и о его «любимом леснике» Викторе Сысе, дело по которому передано в суд. По словам Зеленского, сегодня во время облета области он увидел, что вырубок намного меньше.«Вопрос по Сысе — к правоохранителям. Что я увидел год назад? Я увидел действующую вырубку, правоохранителей и бандитов, машины, которые вывозили лес. Массовой вырубки сейчас нет. Уже что-то», — сказал президент. Новости Харькова - Сегодня, 21:25 67

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