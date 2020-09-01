Американское СМИ рассказало о "нападках" России на психику Байдена
Министерство внутренней безопасности США не стало распространять документ разведки, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, передает РИА Новости.
Сообщается, что в проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года" был передан на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля. Этот документ не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб, говорится в служебных электронных сообщениях. Однако сообщается, что спустя час после передачи документа на рассмотрение "вмешался" чиновник из министерства внутренней безопасности.
"Пожалуйста, придержите отправку этого (документа - ред.) до тех пор, пока вы не поговорите с (и. о. министра внутренней безопасности США Чедом Вулфом)", - приводит телеканал сообщение главы администрации МВБ Джона Гаунтэниса.
По данным телеканала, это сообщение было направлено около двух месяцев назад, но документ так и не был распространен.
Как сообщает телеканал, в документе "с большой уверенностью" утверждается, что "зловредные российские акторы продолжат, по всей видимости, клеветать на кандидатов в президенты через заявления об их слабом психическом и физическом здоровье, чтобы повлиять на исход выборов в 2020 году". В документе, согласно телеканалу, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать президента США Дональда Трампа, но основное внимание сосредоточено на "нападках" РФ на психическое здоровье Байдена.
В качестве "примера" таких усилий России приводится мартовская история на якобы российском прокси-сайте, в которой говорится, что ошибки в речи Байдена связаны с деменцией.
Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не распространили из-за того, что он не соответствовал стандартам министерства. Он отметил, что в документе не хватает контекста и доказательств для широкого распространения.
В штабе Трампа заявили, что им "не нужно никакого иностранного вмешательства".
"Президент Трамп честно победит Джо Байдена", - заявил представитель штаба.
Штаб Байдена, в свою очередь, заявляет, что именно Трамп "блокирует возможности разведсообщества делиться с федеральными правоохранительными органами и службами штатов важными данными" и замалчивает разведданные в политических целях. По мнению представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса, "нападки" России на здоровье кандидата от демократов похожи на "постоянные нападки самого Трампа".
"И зачем ему это делать? Потому что Россия и Трамп используют тот же сценарий клеветы и лжи", - заявил представитель штаба Байдена.
Власти США с 2016 года обвиняют РФ, а также ряд других стран в попытке вмешаться в выборы в стране, в том числе путем кибератак. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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