Американское СМИ рассказало о "нападках" России на психику Байдена

"Пожалуйста, придержите отправку этого (документа - ред.) до тех пор, пока вы не поговорите с (и. о. министра внутренней безопасности США Чедом Вулфом)", - приводит телеканал сообщение главы администрации МВБ Джона Гаунтэниса.

Фото: Reuters / © Kevin LamarqueМинистерство внутренней безопасности США не стало распространять документ разведки, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, передает РИА Новости.Сообщается, что в проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года" был передан на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля. Этот документ не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб, говорится в служебных электронных сообщениях. Однако сообщается, что спустя час после передачи документа на рассмотрение "вмешался" чиновник из министерства внутренней безопасности.По данным телеканала, это сообщение было направлено около двух месяцев назад, но документ так и не был распространен.Как сообщает телеканал, в документе "с большой уверенностью" утверждается, что "зловредные российские акторы продолжат, по всей видимости, клеветать на кандидатов в президенты через заявления об их слабом психическом и физическом здоровье, чтобы повлиять на исход выборов в 2020 году". В документе, согласно телеканалу, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать президента США Дональда Трампа, но основное внимание сосредоточено на "нападках" РФ на психическое здоровье Байдена.В качестве "примера" таких усилий России приводится мартовская история на якобы российском прокси-сайте, в которой говорится, что ошибки в речи Байдена связаны с деменцией.Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не распространили из-за того, что он не соответствовал стандартам министерства. Он отметил, что в документе не хватает контекста и доказательств для широкого распространения.В штабе Трампа заявили, что им "не нужно никакого иностранного вмешательства"."Президент Трамп честно победит Джо Байдена", - заявил представитель штаба.Штаб Байдена, в свою очередь, заявляет, что именно Трамп "блокирует возможности разведсообщества делиться с федеральными правоохранительными органами и службами штатов важными данными" и замалчивает разведданные в политических целях. По мнению представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса, "нападки" России на здоровье кандидата от демократов похожи на "постоянные нападки самого Трампа"."И зачем ему это делать? Потому что Россия и Трамп используют тот же сценарий клеветы и лжи", - заявил представитель штаба Байдена.Власти США с 2016 года обвиняют РФ, а также ряд других стран в попытке вмешаться в выборы в стране, в том числе путем кибератак. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Источник