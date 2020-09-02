Четыре военнослужащих ВСУ получили ранения при взрыве боеприпасов – Народная милиция

Четыре военнослужащих ВСУ и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины получили ранения в результате взрыва склада боеприпасов. Об этом сообщил представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

"Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе населенного пункта Станица Луганская зафиксированы множественные взрывы на позиции 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде с последующим возгоранием укреплений противника", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв полевого склада боеприпасов на позициях батальона, "в результате которого получили ранения четверо боевиков".

"Также от преступных действий вооруженных формирований Украины, по информации пресс-службы главного управления ГСЧС Украины, во время тушения пожара ранен один сотрудник пожарно-спасательной части", - добавил Осадчий.

Он рассказал, что аналогичное происшествие произошло на позициях 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новотошковского.

"Наша система видеонаблюдения зафиксировала очередную провокацию боевиков по поджогу сухой травы с использованием сигнальных ракет, преследуя цель распространения огня на наши позиции. Планам боевиков помешал сменивший направление ветер, под действием которого огонь перекинулся на позиции боевиков и спровоцировал детонацию боеприпасов", - проинформировал представитель Народной милиции.

Осадчий сообщил, что в рамках координационного механизма ЛНР своевременно уведомила украинскую сторону об инциденте с целью исключения обвинения Народной милиции Республики в провокациях.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 сентября — Луганск