В Станице Луганской эвакуируют жителей пока только двух улиц. ФОТО
Сильное задымление наблюдается в Станице Луганской по улицам Шевченко и Москва-Донбасс.
В связи с сильным задымлением, жителям улиц Шевченко, Москва-Донбасс и прилегающих переулков предлагают эвакуировать в Станично-Луганскую районную больницу.
Как сообщают очевидцы, по улицам всего поселка ездят полицейские машины и через громкоговоритель предупреждают о возможной опасности и возможной эвакуации.
Люди которые себя плохо почувствовали или опасаются за свою жизнь были доставлены в местную больницу работниками ГСЧС или работниками полиции.
В Луганской области в связи с масштабными пожарами вдоль линии разграничения, было объявлено про пожарно-опасную ситуацию в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Новости Региона - Сегодня, 22:00 667
В связи с сильным задымлением, жителям улиц Шевченко, Москва-Донбасс и прилегающих переулков предлагают эвакуировать в Станично-Луганскую районную больницу.
Как сообщают очевидцы, по улицам всего поселка ездят полицейские машины и через громкоговоритель предупреждают о возможной опасности и возможной эвакуации.
Люди которые себя плохо почувствовали или опасаются за свою жизнь были доставлены в местную больницу работниками ГСЧС или работниками полиции.
В Луганской области в связи с масштабными пожарами вдоль линии разграничения, было объявлено про пожарно-опасную ситуацию в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Новости Региона - Сегодня, 22:00 667
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