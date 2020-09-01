В Станице Луганской эвакуируют жителей пока только двух улиц. ФОТО



В связи с сильным задымлением, жителям улиц Шевченко, Москва-Донбасс и прилегающих переулков предлагают эвакуировать в Станично-Луганскую районную больницу.

Как сообщают очевидцы, по улицам всего поселка ездят полицейские машины и через громкоговоритель предупреждают о возможной опасности и возможной эвакуации.

Люди которые себя плохо почувствовали или опасаются за свою жизнь были доставлены в местную больницу работниками ГСЧС или работниками полиции.

В Луганской области в связи с масштабными пожарами вдоль линии разграничения, было объявлено про пожарно-опасную ситуацию в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Новости Региона - Сегодня, 22:00 667 Сильное задымление наблюдается в Станице Луганской по улицам Шевченко и Москва-Донбасс.В связи с сильным задымлением, жителям улиц Шевченко, Москва-Донбасс и прилегающих переулков предлагают эвакуировать в Станично-Луганскую районную больницу.Как сообщают очевидцы, по улицам всего поселка ездят полицейские машины и через громкоговоритель предупреждают о возможной опасности и возможной эвакуации.Люди которые себя плохо почувствовали или опасаются за свою жизнь были доставлены в местную больницу работниками ГСЧС или работниками полиции.В Луганской области в связи с масштабными пожарами вдоль линии разграничения, было объявлено про пожарно-опасную ситуацию в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.Новости Региона - Сегодня, 22:00 667

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