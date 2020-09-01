Пожары в Республике за минувшие сутки уничтожили четыре жилых дома – МЧС

Пожары, произошедшие в Республике за минувшие сутки, уничтожили четыре жилых дома в Славяносербском и Лутугинском районах, а также поселке городского типа Донецкий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

В селе Крутая Гора Славяносербского района в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы, пожар распространился на площади в 40 га. Огнем уничтожены два жилых дома, хозяйственные постройки и летняя кухня на улице Центральной.

В поселке городского типа Успенка Лутугинского района горела сухая трава на площади два га. Пожаром уничтожен одноэтажный жилой дом барачного типа площадью 260 кв. м, гараж, хозпостройки. Кроме того, повреждена крыша Ольховской участковой больницы.

В поселке городского типа Донецкий в результате неосторожного обращения с огнем горела сухая трава на площади три га. Пожаром уничтожен жилой дом, шесть хозяйственных построек, четыре нежилых дома.

Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц привело к пожару в Перевальском лесоохотничьем лесничестве, в результате которого сгорело 25 га травы и кустарника.

Напомним, Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 1 по 7 сентября в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

03 сентября — Луганск