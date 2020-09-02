Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.09.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 02.09.2020
09:00 Контактная группа на видеоконференции 2 сентября не согласовывала документы по противоминной деятельности и разведению сил и средств в Донбассе.
Об этом сегодня заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
Накануне на официальном сайте офиса президента Украины появилось сообщение о том, что Контактная группа якобы согласовала четыре новых участка разведения сил и средств, а также 19 точек для разминирования в Донбассе.
«Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности. Иначе мы не можем охарактеризовать то заявление, которое было опубликовано данным ведомством после заседания Контактной группы, — отметила Никонорова. — В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было».
Никонорова подчеркнула, что по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами. «Однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию», – пояснила руководитель МИД ДНР.
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