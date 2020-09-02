Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.09.2020

«Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности. Иначе мы не можем охарактеризовать то заявление, которое было опубликовано данным ведомством после заседания Контактной группы, — отметила Никонорова. — В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было».

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 02.09.202009:00Об этом сегодня заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.Накануне на официальном сайте офиса президента Украины появилось сообщение о том, что Контактная группа якобы согласовала четыре новых участка разведения сил и средств, а также 19 точек для разминирования в Донбассе.Никонорова подчеркнула, что по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами. «Однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию», – пояснила руководитель МИД ДНР.