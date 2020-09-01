Неизбежность санкций

Коротко по ситуации с "Новичком" и Навальным.1. Новые санкции от США и ЕС так или иначе неизбежны. В случае с США, они будут связаны не только и не столько с Навальным. Это перманентный процесс порожденный идущей Холодной войной. Поэтому нытье "А за что?" и "Это нарушает международное право" выглядит неуместно. Господствует принцип "Делаю, потому что могу". Нытье и жалобы, удел слабых, в мире, где международное право успешно деградирует до уровня закона джунглей.2. В текущих реалиях данную историю очевидно будут раскручивать в четырех направлениях:а) Торпедировать с помощью этой истории "Северный Поток - 2" несмотря на сопротивление Меркель и крупного немецкого бизнеса. В этом аспекте это удар не только по РФ, но и по фрондирующей части руководства Германии, которой ставят вполне понятную вилку решений.б) Сковать действия России на Белорусском направлении и попытаться поломать игру Кремля связанную с попытками форсировать интеграционные процессы внутри Союзного Государства.в) Вызвать дальнейшее ухудшение отношений РФ и ЕС, а также спровоцировать ухудшение отношений Германии и РФ, которое уже анонсировали лица связанные с Атлантическим советом (еще до "Новичка").г) Активизация темы "злокозненности России" в контексте американских выборов и подпитывание темы "Рашагейта" и "угрозы демократии". Демократическая партия будет раскручивать эту тему максимально активно.3. История будет развиваться сугубо в медийном ключе, как и дело Скрипалей. Правдоподобностью как и в предшествующем случае утруждаться особо не будут (как не утруждались с фейковыми историями про Думу и Хан-Шейхун, которые как было доказано позднее, были полностью сфальсифицированы), да впрочем и сейчас уже не утруждаются. Тут нужна лишь картинка, которая будет использована для обоснования новых санкций.Стоит отметить еще один момент.Летом 2014 года обломки Боинга с территории ДНР выдают в Голландию, после чего получают предсказуемую медийную кампанию с последующими жалобами на то, что это клоунада к расследованию никакого отношения не имеет.Летом 2020 года выдают тело Навального в Германию и начинают после этого жаловаться на то, что в ход пошли басни про "Новичок" и к объективным медицинским данным эти обвинения отношения не имеют.Занятная внешнеполитическая патология на грани самострела.Борис Рожин