Фейк от ООН: Снимок замученного СБУ дончанина выдали за пытки белорусского ОМОНа

«Сегодня эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей», – говорится в сообщении.

«Фейки о Белоруссии распространяют уже на уровне ООН. Официальный Твиттер ООН, приводя заявление о пытках в этой стране, снабдил все фотографией дончанина Александра Агафонова, замученного в застенках СБУ в 2014 году. За его убийство никто не наказан. Зато теперь можно списать на зверства Батьки», – написал Корнилов.

В Организации объединённых наций официально обвинили белорусских правоохранителей в пытках протестующих.Об этом сообщили в пресс-службе ООН.Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул, что в качестве «наглядного доказательства» творимых в Белоруссии зверств в ООН опубликовали фотографию дончанина, в 2014 году замученного в застенках СБУ.Владимир Гладко