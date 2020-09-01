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Американская газета назвала Киев российским

Sergey Сегодня, 09:300Новости
Американская газета назвала Киев российским
Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Популярный американский таблоид New York Post ошибочно "поместил" Киев в Россию, передает РИА Новости.
Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко.
"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.

Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины - Kyiv.

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