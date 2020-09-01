Американская газета назвала Киев российским

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.

Фото: © REUTERS/Valentyn OgirenkoПопулярный американский таблоид New York Post ошибочно "поместил" Киев в Россию, передает РИА Новости.Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко.Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины - Kyiv.