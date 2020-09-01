В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца

«Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле попытались убежать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия», — заявил он.

Фото: ReutersВ Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания. Раненый скончался в больнице, передаёт RT со ссылкой на телеканал WJLA.Как сообщил глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм, им поступило сообщение о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием.Раненого мужчину доставили в больницу, где его признали мёртвым.«Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления», — добавил глава полиции.Представитель городского совета Трейон Уайт в ходе пресс-конференции заявил, что погибший был афроамериканцем.