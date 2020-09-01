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В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца

Sergey Сегодня, 09:300Новости
В Вашингтоне полицейский при задержании застрелил афроамериканца
Фото: Reuters
В Вашингтоне полицейский открыл стрельбу в афроамериканца, который попытался сбежать во время задержания. Раненый скончался в больнице, передаёт RT со ссылкой на телеканал WJLA.
Как сообщил глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм, им поступило сообщение о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием.
«Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле попытались убежать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия», — заявил он.

Раненого мужчину доставили в больницу, где его признали мёртвым.
«Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления», — добавил глава полиции.
Представитель городского совета Трейон Уайт в ходе пресс-конференции заявил, что погибший был афроамериканцем.

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