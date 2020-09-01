Хуже воровства

«Но мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа» — это цитата человека, которого оппозиционные силы немаленькой восточноевропейской страны считают победителем на президентских выборах. Светлана Тихановская произнесла их ещё до того, как её превратили в лидера протеста и её лицо украсило передовицы мировых газет. Тогда в дом её семьи пришли с обысками и якобы нашли $900 тыс. непонятного происхождения.Тот редкий случай, когда политик вслух обозначает, во сколько именно он оценивает свою борьбу за права народа.Фраза, которая раз и навсегда уничтожила бы любого другого европейского кандидата.Давайте сразу оговоримся: я ничего не имею против Светланы Тихановской. Она может быть замечательной женщиной. Она окончила школу с золотой медалью. Работала переводчицей в благотворительных организациях. В конце концов, она мать двоих детей. Скорее всего, она хочет своей стране добра.Проблема в том, что на этом заканчиваются все наши знания о Тихановской-человеке. То, что мы видим в интернете, — это в чистом виде функция, политтехнологический голем. Или, как принято говорить сейчас, спойлер. Мы наблюдаем совершенно уникальную ситуацию, когда ряд людей согласились, что спойлер победил на выборах, и играют короля при пустом троне.Мы все помним Хуана Гуаидо, которого внешние силы «избрали» президентом Венесуэлы в пику «диктатору» Мадуро. Но у Гуаидо хотя бы была понятная политическая биография, позиция по ряду вопросов, список побед и поражений. С ним можно было как-то себя соотносить. У Тихановской нет ничего. Есть выдуманный образ «смелой женщины, противостоящей диктатору», но этот образ не держится на ней и падает при малейшем лёгком ветре.По сути, первым серьёзным политическим шагом Тихановской было бегство — она убежала в Литву, предварительно зачитав по бумажке видеообращение, где заявила, что она просто домохозяйка, просто мать и не хочет борьбы (собственно, те же $900 тыс. на иной лад).Оказавшись в Литве, Светлана начала записывать регулярные обращения к белорусскому народу — уже совершенно иного толка. Но она всё ещё читает их с невидимой бумажки всё с той же интонацией старательной девочки-медалистки.Возникает ощущение, что кто бы ни писал ей эти шпаргалки, он всячески старается, чтобы в них не было ни одного её собственного слова и чтобы та самая простота, которая хуже воровства, уже больше никогда не прорвалась в эфир. И ещё кажется, что замени её любым случайным человеком с улицы — выйдет как минимум не хуже.Четыре дня назад её не волновал ни Путин, ни даже его обещания помощи Лукашенко. Сейчас вдруг начал волновать. Она обещала не заниматься политикой перед отъездом — и моментально занялась ей по прибытии в Литву. (Впрочем, это уже, скорее, тенденция. Привет, Михаил Борисович Ходорковский!) Сейчас она выступит перед ООН, как это делала другая старательная ученица, озвучивающая написанные другими тексты. Помните, была такая Грета Тунберг?И пока взрослые дяди наверху не определятся, что им делать с Белоруссией и какую выбрать политику, их аватар, домохозяйку Тихановскую, будет флюгерить и она будет читать с листа всё новые и новые взаимоисключающие параграфы. Поразительно, но именно это нам сейчас пытаются продать как образ сильной, независимой женщины, бросившей вызов режиму. А потом, скорее всего, её забудут. Ещё раз: помните, была такая Грета Тунберг?Печаль в том, что Светлана Тихановская не маленький монстрик с отсутствием эмпатии (ничего личного, это характеристика болезни Тунберг). Она действительно простая женщина, которую вихрь событий занёс на совершенно не её место, на те высоты, где ей, вероятнее всего, неуютно и страшно. И откуда ей прежде всего хочется пожелать вернуться на землю без больших потерь.Дмитрий Петровский