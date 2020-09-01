Зеленский внимательно следит за ситуацией с пожарами в Луганской и Харьковской областях



Об этом сообщает Офис Президента.

Накануне вечером к месту стихии отправились вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная. Они пребывают на прямой связи с Офисом Президента, предоставляя в срочном порядке все подробности развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека на Луганщине и ожидает эффективного решения проблем пострадавших.

Правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях.

«Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей — прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможностей эвакуации, а в дальнейшем — финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией», — отметил Владимир Зеленский. Новости Украины - Сегодня, 10:20 45 Во исполнение задания Президента правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине и Харьковщине.Об этом сообщает Офис Президента.Накануне вечером к месту стихии отправились вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная. Они пребывают на прямой связи с Офисом Президента, предоставляя в срочном порядке все подробности развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека на Луганщине и ожидает эффективного решения проблем пострадавших.Правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях.«Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей — прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможностей эвакуации, а в дальнейшем — финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией», — отметил Владимир Зеленский. Новости Украины - Сегодня, 10:20 45

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