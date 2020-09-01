Не смотря на пожары КПВВ «Станица Луганская» работает. Рядом с переходом стоит пожарный поезд



На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Донбасс-Москва, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.

Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.

Как сообщают в Луганской ОГА, пожары только в Новоайдарском районе охватили площадь более 950 гектар.

Существует как минимум три очага горения: горит сухостой — 500 га, молодой лес — 150 га, сухой травы — 300 га.

В результате пожара в селе Лобачево повреждены три жилых дома, и три дома в селе Райгородка.

Для тушения пожара задействовано 29 единиц техники, 142 человека личного состава.

Полной картины по площади горения в Станично-Луганском районе нет.

Здесь с пожаром борются 42 единицы техники, пожарный поезд, 189 человек личного состава.

В целом по Луганской области возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. Общая площадь пожаров более 1000 гектар.

Вчера в результате пожаров погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем было уничтожено 13 брошенных жилых домов.

Новости Региона - Сегодня, 09:34 162 Не смотря на продолжающиеся пожары в Станице Луганской, КПВВ работает в обычном режиме.На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Донбасс-Москва, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.Как сообщают в Луганской ОГА, пожары только в Новоайдарском районе охватили площадь более 950 гектар.Существует как минимум три очага горения: горит сухостой — 500 га, молодой лес — 150 га, сухой травы — 300 га.В результате пожара в селе Лобачево повреждены три жилых дома, и три дома в селе Райгородка.Для тушения пожара задействовано 29 единиц техники, 142 человека личного состава.Полной картины по площади горения в Станично-Луганском районе нет.Здесь с пожаром борются 42 единицы техники, пожарный поезд, 189 человек личного состава.В целом по Луганской области возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. Общая площадь пожаров более 1000 гектар.Вчера в результате пожаров погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем было уничтожено 13 брошенных жилых домов.Новости Региона - Сегодня, 09:34 162

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