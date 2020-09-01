Не смотря на пожары КПВВ «Станица Луганская» работает. Рядом с переходом стоит пожарный поезд
Не смотря на продолжающиеся пожары в Станице Луганской, КПВВ работает в обычном режиме.
На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Донбасс-Москва, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.
Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.
Как сообщают в Луганской ОГА, пожары только в Новоайдарском районе охватили площадь более 950 гектар.
Существует как минимум три очага горения: горит сухостой — 500 га, молодой лес — 150 га, сухой травы — 300 га.
В результате пожара в селе Лобачево повреждены три жилых дома, и три дома в селе Райгородка.
Для тушения пожара задействовано 29 единиц техники, 142 человека личного состава.
Полной картины по площади горения в Станично-Луганском районе нет.
Здесь с пожаром борются 42 единицы техники, пожарный поезд, 189 человек личного состава.
В целом по Луганской области возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. Общая площадь пожаров более 1000 гектар.
Вчера в результате пожаров погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем было уничтожено 13 брошенных жилых домов.
Новости Региона - Сегодня, 09:34 162
На жд-путях у КПВВ стоит пожарный поезд. В самой Станице на улице Донбасс-Москва, где проводили эвакуацию, сгорело несколько домов. Это брошенные дома, разбитые еще в 2014 году во время боевых действий.
Как говорят очевидцы в воздухе на КПВВ сильных запах гари, дым и в некоторых местах летит пепел от пожарищ. Людям старшего возраста достаточно тяжело дышать. Медицинские маски здесь не помогают, нужны как минимум респираторы. Уже несколько человек обратились за помощью к медицинским работникам.
Как сообщают в Луганской ОГА, пожары только в Новоайдарском районе охватили площадь более 950 гектар.
Существует как минимум три очага горения: горит сухостой — 500 га, молодой лес — 150 га, сухой травы — 300 га.
В результате пожара в селе Лобачево повреждены три жилых дома, и три дома в селе Райгородка.
Для тушения пожара задействовано 29 единиц техники, 142 человека личного состава.
Полной картины по площади горения в Станично-Луганском районе нет.
Здесь с пожаром борются 42 единицы техники, пожарный поезд, 189 человек личного состава.
В целом по Луганской области возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. Общая площадь пожаров более 1000 гектар.
Вчера в результате пожаров погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем было уничтожено 13 брошенных жилых домов.
Новости Региона - Сегодня, 09:34 162
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