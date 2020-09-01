Региональный аграрный холдинг ЛНР за 8 месяцев на 124% увеличил производство мяса птицы

Государственное унитарное предприятие ЛНР "Региональный аграрный холдинг Луганской Народной Республики" за 8 месяцев текущего года на 124% увеличил производство мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики.

"За 8 месяцев 2020 года предприятием произведено более 5,9 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что на 124% больше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что Региональный аграрный холдинг ЛНР "планомерно и стабильно наращивает численность поголовья бройлеров, улучшает качественные показатели готовой продукции, которая пользуется большим спросом у населения Республики".

Ранее в ведомстве сообщали, что птицеводческие предприятия ЛНР за семь месяцев текущего года увеличили объем производства мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8%.

03 сентября — Луганск