Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Фото: ReutersРоссия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, заявили в кабинете министров, передает РИА Новости.Отмечается, что решение принял оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.Кроме того, увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.Ранее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.При этом у всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин.