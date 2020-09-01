В Луганске за прошедшие сутки зарегистрировали 12 новых случаев заболевания COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 704 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 704», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 617 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 10:46 108
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 704», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 617 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 10:46 108
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