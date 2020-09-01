Полиция опровергает информацию ГСЧС о погибшем при пожаре в Луганской области



«Это фейковый информация, она не соответствует действительности. У нас два военнослужащих, которые тушили пожар на Лобачева получили очень сильные ожоги. Сейчас они оба лежат в больнице в тяжелом состоянии. Погибших у нас нет, поэтому это неправда», — отметила Татьяна Погукай.



В полиции опровергли информацию ГСЧС о погибшем при пожаре в Луганской области.В комментарии редакции APnews начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай заявила, что это ложная информация.По ее словам, сильно пострадали только два человека, они находятся с ожогами в больнице.Отметим, что информацию о погибшем ГСЧС распространила на официальном сайте и в соцсети, откуда ее успели распространить ряд СМИ. Новости Региона - Сегодня, 11:25 128