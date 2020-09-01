Журналист из США заявил, что Россия вскрыла "немыслимые ошибки" НАТО

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновУспешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд "немыслимых ошибок НАТО". Такое мнение в статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган, передает РИА Новости.Журналист проанализировал в своем материале два подобных инцидента, которые произошли 28 августа над Балтийским и Черным морями. В обоих случаях российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США В-52, приблизившиеся к российской границе.Роган подверг жесткой критике командование ВВС НАТО в Европе, заявив о "немыслимых ошибках" и "серьезном тактическом просчете" альянса. По словам публициста, Россия "особенно не любит" полеты самолетов НАТО вблизи Калининграда и своей западной границы. В связи с этим он задается вопросом, почему американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя, по мнению Рогана, в НАТО должны были предвидеть "высокий риск" перехвата В-52 российскими самолетами.Рассматривая инцидент над Балтийским морем, журналист приводит заявление НАТО о нарушении российским истребителем воздушного пространства Дании (в Минобороны России эти обвинения отвергли – прим. ред.). По мнению Рогана, Россия смогла "успешно вторгнуться в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО", и ни датские, ни польские ВВС оказались не готовы к отражению "российского вторжения". Американское командование также ничего не предприняло, хотя имело возможность поднять эскадрилью истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии, полагает автор статьи.Особенно резкую реакцию журналиста вызвал комментарий командующего ОВВС НАТО Джеффа Харригяна, который выразил готовность защищать воздушное пространство альянса. "Почему Харригян делает такое заявление, если русские только что доказали, что это неправда?" - задается вопросом Роган.По мнению автора статьи, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов альянса. Если командующие НАТО не изменят свою тактику, их необходимо заменить, заключает публицист.Минобороны регулярно сообщает о перехватах самолетов стран-членов НАТО вблизи российских границ. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что полеты истребителей проходят строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.