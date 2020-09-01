Жители Первомайска почтили память освободителей города от фашистских захватчиков (ФОТО)

Митинг-реквием в честь 77-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся в Первомайске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города."Митинг-реквием, приуроченный к 77-й годовщине со дня, когда частями 259-й и 266-й стрелковых дивизий 3-й Гвардейской Армии Юго-Западного фронта город Первомайск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 3 сентября на площади Боевой Славы. В мероприятии приняли участие более 500 жителей города", - говорится в сообщении.Глава администрации Первомайска, председатель Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Николай Токарев напомнил, что за время Великой Отечественной войны более восьми тысяч жителей города ушли на фронт, около пяти тысяч ихз них не вернулись домой."Время смягчает горечь утрат, но память о погибших ему неподвластна. Она будет передаваться из поколения в поколение, ведь они сражались, умирали и победили, чтобы жили мы. Вечная слава тем, кто своей кровью добывал Победу, кто спасал человечество от фашизма, кто на своих плечах вынес годы послевоенной разрухи. Светлая память павшим, вечная слава героям-победителям. Пусть всегда на нашей земле царит мир, спокойствие и согласие", - сказал градоначальник.Председатель Первомайской городской организации ветеранов, координатор проекта "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине" в Первомайске Василий Горовой напомнил, что семерым первомайцам за проявленную отвагу и совершенные подвиги присвоено звание Герой Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, а житель города Алексей Воронов стал кавалером пяти медалей "За отвагу".От имени молодежи Первомайска к присутствующим обратился председатель Молодежного совета при администрации города Джамал Мельник."Доблесть и героизм советских воинов являются достойным примером для нынешнего поколения, а также военнослужащих, которые сегодня защищают нашу родную землю. Мы точно знаем: ни один герой Великой Отечественной войны не будет забыт нами, ведь именно он, солдат Великой Победы, стал образцом мужества и героизма во всем мире", - сказал он.Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" и члены молодежного совета при администрации Первомайска раздали участникам митинга более 250 георгиевских ленточек. Ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла вручили цветы.Также на площади прошла церемония вноса копии Знамени Победы, 21-метровой георгиевской ленты и портретов первомайцев, которые стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы.Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего прозвучала композиция "От героев былых времен" в исполнении Алексея Кулика. В конце митинга-реквиема жители возложили венки и цветы к подножью памятника воинам-освободителям, а военнослужащие Первомайской комендатуры дали троекратный оружейный салют.3 сентября 1943 года воины 266-й Артемовско-Берлинской стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта под командованием генерала Корнея Ребрикова освободили Первомайск от немецко-фашистских захватчиков.03 сентября — Луганск