Сотрудники ГТК и МГБ изъяли в Краснодоне безакцизные сигареты на 1 млн руб. и автомобиль (ФОТО)

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и МГБ ЛНР изъяли в Краснодоне табачные изделия без марок акцизного налога на сумму около 1 млн руб. и автомобиль. Об этом сообщил пресс-центр ГТК."В Краснодоне правоохранители Республики выявили две партии табачных изделий без марок акцизного налога. 1 сентября 2020 года в Краснодоне обнаружен автомобиль Volkswagen Transporter. При осмотре транспортного средства выявлены табачные изделия без марок акцизного налога торговой марки Marlboro в количестве 11 500 пачек сигарет. Товар и транспортное средство изъяты",- говорится в сообщении.Также в одном из гаражей Краснодона 2 сентября были обнаружены табачные изделия без марок акцизного налога торговых марок Winston и Sobranie в общем количестве 12,5 тыс. пачек сигарет. Табачные изделия изъяты."По предварительной оценке общая стоимость изъятых табачных изделий составляет порядка одного миллиона рублей. По данным фактам усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 234 Уголовного кодекса ЛНР ("Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий"). Проводится проверка", - добавили в ГТК.В 2019 году сотрудники Гостаможни изъяли у нарушителей законодательства при пересечении таможенной границы контрабандные товары на сумму свыше 136 млн руб. и 40 автомобилей.03 сентября — Луганск