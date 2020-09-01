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Госкомцен ЛНР утвердил тарифы в сфере теплоснабжения

Sergey Сегодня, 15:1517Новости
Госкомцен ЛНР утвердил тарифы в сфере теплоснабжения
Государственный комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР своим приказом установил государственному предприятию "Луганскгаз" тарифы в сфере теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Установить Государственному предприятию "Луганскгаз" тарифы с учетом налога с оборота 2,0 %", – говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее Правительство ЛНР своим постановлением установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
03 сентября — Луганск

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