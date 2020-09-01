Госкомцен ЛНР утвердил тарифы в сфере теплоснабжения

Государственный комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР своим приказом установил государственному предприятию "Луганскгаз" тарифы в сфере теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Установить Государственному предприятию "Луганскгаз" тарифы с учетом налога с оборота 2,0 %", – говорится в документе.

Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.

Ранее Правительство ЛНР своим постановлением установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

03 сентября — Луганск