Госкомцен ЛНР утвердил тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение
Государственный комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР своим приказом установил государственному унитарному предприятию "Лугансквода" тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Установить государственному унитарному предприятию Луганской Народной Республики "Лугансквода" тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение с учетом налога с оборота в размере 2,0%", – говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее Правительство ЛНР своим постановлением установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
03 сентября — Луганск
"Установить государственному унитарному предприятию Луганской Народной Республики "Лугансквода" тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение с учетом налога с оборота в размере 2,0%", – говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее Правительство ЛНР своим постановлением установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
03 сентября — Луганск
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