Госкомцен ЛНР утвердил тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение

Государственный комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР своим приказом установил государственному унитарному предприятию "Лугансквода" тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Установить государственному унитарному предприятию Луганской Народной Республики "Лугансквода" тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение с учетом налога с оборота в размере 2,0%", – говорится в документе.

Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.

Ранее Правительство ЛНР своим постановлением установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

03 сентября — Луганск