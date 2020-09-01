Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию
Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Страна.ua".
Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.
Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.
В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.
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