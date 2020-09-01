Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский планировал назначить своему отцу пожизненную стипендию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Страна.ua".Размер такого пособия составляет полтора прожиточных минимума, то есть 6800 рублей.Как отмечается в статье, Александр Зеленский работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.В среду 2 сентября кабинет министров снял с рассмотрения предложенный президентом проект указа, согласно которому его отец получит от государства пожизненные выплаты.