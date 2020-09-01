Жители Перевальщины провели Бал Победы в честь годовщины освобождения региона от фашистов

Жители Перевальского района провели Бал Победы в честь 77-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".В мероприятии, состоявшемся на площади у перевальского Дворца культуры, приняли участие активисты молодежных и ветеранских организаций. Для собравшихся был проведен исторический экскурс о ходе освобождения Перевальщины от фашистов, а также организован мастер-класс по вальсу, в котором приняли участие 33 пары."После обучения активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" и Молодежного совета при администрации Перевальского района поблагодарили ветеранов за сотрудничество и наставничество, вручили поздравительные открытки, а также пригласили их на вальс Победы", - рассказали в пресс-службе."Это показатель того, что история и идеалы наших дедов и прадедов передаются из поколения в поколение", – отметила руководитель исполнительного комитета перевальского теротделения ОД Мария Михайлова.В завершении бала прошла фотосессия в стиле 1941-1945 годов.03 сентября — Луганск