Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Жители Перевальщины провели Бал Победы в честь годовщины освобождения региона от фашистов

root Сегодня, 16:150Новости
Жители Перевальщины провели Бал Победы в честь годовщины освобождения региона от фашистов


Жители Перевальского района провели Бал Победы в честь 77-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".
В мероприятии, состоявшемся на площади у перевальского Дворца культуры, приняли участие активисты молодежных и ветеранских организаций. Для собравшихся был проведен исторический экскурс о ходе освобождения Перевальщины от фашистов, а также организован мастер-класс по вальсу, в котором приняли участие 33 пары.
"После обучения активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" и Молодежного совета при администрации Перевальского района поблагодарили ветеранов за сотрудничество и наставничество, вручили поздравительные открытки, а также пригласили их на вальс Победы", - рассказали в пресс-службе.
"Это показатель того, что история и идеалы наших дедов и прадедов передаются из поколения в поколение", – отметила руководитель исполнительного комитета перевальского теротделения ОД Мария Михайлова.
В завершении бала прошла фотосессия в стиле 1941-1945 годов.
03 сентября — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: