Контроль государства будет способствовать росту прибыльности углепрома ЛНР – общественник

Контроль со стороны государства, который является целью реорганизации угольной промышленности ЛНР, будет способствовать росту прибыльности угольных предприятий Республики. Об этом заявила председатель Первомайского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" (ЛЭС) Екатерина Скачкова.

"Цель реорганизации угольной промышленности ЛНР – это, прежде всего, контроль государством закупок, поставок и качества, это конкурентоспособность продукции на рынке и отсутствие неконтролируемой добычи угля и экспорта. Уверена, что прибыль от угольной промышленности будет расти, и благодаря этому процессу будет развиваться производство ЛНР, а вместе с тем и экономика", – сказала она.

Скачкова добавила, что жители ЛНР "стали свидетелями становления нового этапа в углепроме".

"И уже сейчас мы видим положительные результаты реорганизации: стабильную работу шахт и своевременную выплату заработной платы горнякам", – отметила она.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

Республиканская топливная компания "Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.

03 сентября — Луганск