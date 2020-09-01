Усиление ветра ожидается в Республике 4 сентября

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами по территории Республики утром и днем 4 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Утром, днем 4 сентября в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

03 сентября — Луганск