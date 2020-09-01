ЛГПУ объявил дополнительный набор абитуриентов до 15 сентября

Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ) объявил дополнительный набор абитуриентов, который продлится до 15 сентября. Об этом сообщил пресс-центр вуза.

"В рамках дополнительного набора прием документов (заявлений) в университете стартовал с 31 августа и продлится до 15 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут проведены с 16 сентября по 25 сентября 2020 года. Зачисление абитуриентов в образовательное учреждение состоится с 25 по 30 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-центре вуза уточнили, что дополнительный набор проводится "по всем направлениям подготовки на бюджетные и контрактные места". При этом в первую очередь абитуриенты приглашаются на обучение по направлениям подготовки педагогического образования.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте ЛГПУ.

Проконсультироваться по вопросам поступления в вуз можно по телефонам: +38 (0642) 34-35-71; +38 (072) 10-41-333 и по электронной почте abiturient@ltsu.org. Также вся актуальная информация размещена в группе вуза в социальной сети "ВКонтакте".

03 сентября — Луганск