Молодежь Стаханова почтила память жертв теракта в Беслане (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и учащиеся гимназии Стаханова в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память заложников, погибших в 2004 году от рук террористов в школе североосетинского Беслана. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова."В День солидарности в борьбе с терроризмом в рамках проекта "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине" в стахановской гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия состоялась акция памяти жертв террористического акта в Беслане", – говорится в сообщении.В мероприятии, которое было организовано по инициативе Стахановского территориального отделения движения, приняли участие активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина", а также учащиеся гимназии."В 2004 году о небольшом городе в Северной Осетии узнал весь мир и содрогнулся от произошедшего. 1 сентября во время праздничной линейки террористы захватили школу в городе Беслане, в заложниках тогда оказались более тысячи человек. 3 сентября, когда произошел штурм, большая часть заложников была освобождена, но 314 человек погибли, 186 из них были дети. В тот день своими жизнями также пожертвовали десять сотрудников спецподразделения "Альфа", которые сделали все возможное, чтобы спасти детей", – сказал координатор проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" в Стаханове Станислав Тропак.Директор гимназии Олег Ватулин отметил, что "события в Беслане стали общей трагедией для всего мира, общим горем, которое сближает людей разных стран и укрепляет стремление бороться с любыми проявлениями терроризма"."Если мы будем бдительны и будем всегда помнить об этом, такого никогда и нигде больше не повторится. Только совместными усилиями мы можем противостоять терроризму", – подчеркнул он.Собравшиеся почтили память жертв Бесланской трагедии минутой молчания и выпустили в небо белые воздушные шары. Затем участники акции зажгли поминальные свечи в часовне, расположенной во дворе гимназии.Один из самых масштабных по количеству жертв терактов произошел в Беслане (Северная Осетия). 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу № 1, заминировали спортивный зал и удерживали на территории учреждения 1 128 человек. Среди них - дети, их родители и сотрудники школы. В течение двух с половиной дней заложники содержались в тяжелейших условиях, им было отказано в воде и еде. В результате трагедии погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, свыше 800 получили ранения.03 сентября — Луганск