ЛНАУ объявил дополнительный набор на контрактную форму обучения

Луганский национальный аграрный университет объявил дополнительный набор абитуриентов на контрактную очную форму обучения, который продлится до 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Прием студентов на бюджетную форму успешно завершен, они уже активно приступили к занятиям, - говорится в сообщении. - На основании приказа Министерства образования и науки ЛНР "О дополнительном наборе в образовательные организации (учреждения), осуществляющих обучение по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год", Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) объявляет о дополнительном наборе абитуриентов на контрактную очную форму обучения".

В пресс-службе вуза уточнили, что вступительные экзамены пройдут с 16 по 25 сентября, списки ставших студентами обнародуют в период с 28 по 30 сентября.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте ЛНАУ в разделе "Приемная комиссия".

Проконсультироваться по вопросам поступления в вуз можно по телефонам: (0642) 96 75 93, (072) 134 76 27, а также по электронной почте: abit@lnau.su . Также вся актуальная информация размещена в группе вуза в социальной сети Facebook и в аккаунте Instagram.

03 сентября — Луганск