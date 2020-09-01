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ЛНАУ объявил дополнительный набор на контрактную форму обучения

Sergey Сегодня, 16:450Новости
ЛНАУ объявил дополнительный набор на контрактную форму обучения
Луганский национальный аграрный университет объявил дополнительный набор абитуриентов на контрактную очную форму обучения, который продлится до 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
"Прием студентов на бюджетную форму успешно завершен, они уже активно приступили к занятиям, - говорится в сообщении. - На основании приказа Министерства образования и науки ЛНР "О дополнительном наборе в образовательные организации (учреждения), осуществляющих обучение по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год", Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) объявляет о дополнительном наборе абитуриентов на контрактную очную форму обучения".
В пресс-службе вуза уточнили, что вступительные экзамены пройдут с 16 по 25 сентября, списки ставших студентами обнародуют в период с 28 по 30 сентября.
Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте ЛНАУ в разделе "Приемная комиссия".
Проконсультироваться по вопросам поступления в вуз можно по телефонам: (0642) 96 75 93, (072) 134 76 27, а также по электронной почте: abit@lnau.su . Также вся актуальная информация размещена в группе вуза в социальной сети Facebook и в аккаунте Instagram.
03 сентября — Луганск

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