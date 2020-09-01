МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном

"Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказанные главами других государств", - заявили РИА Новости в МИД Польши.

Фото: РИА НовостиМИД Польши не стал комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему "отравления" Алексея Навального, передает РИА Новости.Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.