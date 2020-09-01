Жители Стаханова провели час памяти в 77-ю годовщину освобождения города от фашистов (ФОТО)

Жители Стаханова в 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков провели час памяти и возложили цветы к мемориалу у братской могилы партизан и подпольщиков. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации."В городском историко-художественном музее Стаханова состоялся час памяти, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", – говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун, руководитель исполнительного комитета территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко, председатель городской ветеранской организации, координатор проекта "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине" Евгений Шумейко, участники хора ветеранов войны и труда "Гвардия" городского Дворца культуры имени Максима Горького, учащиеся школ города.Ковтун отметила, что "в истории города 3 сентября стало праздником, которого долго ждали жители оккупированного Стаханова"."Сегодня наш общий праздник. Из года в год в этот памятный день мы чтим ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в нашем городе, вспоминаем всех, кто отдал жизнь за наше мирное будущее, склоняем головы перед Вечным огнем и возлагаем цветы к Братским могилам. Память должна передаваться из поколения в поколение, мы никогда не должны забывать тех страшных событий времен Великой Отечественной войны. И пусть на нашу донбасскую землю придут мир и спокойствие", – сказала она.Особые слова благодарности прозвучали в адрес участников хора "Гвардия", в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и труда. Коллектив получил памятные подарки и сувениры от администрации Стаханова, а также благодарственное письмо от республиканской ветеранской организации.Своими детскими воспоминаниями об оккупации города с собравшимися поделился житель Стаханова Георгий Кособоков."Кроме того, в рамках мероприятия состоялась передача 12 томов антологии художественных произведений о Великой Отечественной войне "Венок Славы" из личной библиотеки почетного гражданина Стаханова Владимира Колесника специализированной школе № 3 имени Героя Советского Союза Виктора Колядина", – проинформировали в горадминистрации.Немецко-фашистские захватчики заняли Стаханов 12 июля 1942 года. За 14 месяцев оккупации они расстреляли и замучили около трех тысяч мирных жителей, а 12 тысяч молодых юношей и девушек угнали на каторжные работы в Германию. Советские войска освободили Стаханов 3 сентября 1943 года.03 сентября — Луганск