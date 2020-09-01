Церемония открытия бюста маршала Рокоссовского прошла в луганской школе, носящей его имя (ФОТО)

Фото: Юрий СтрельцовТоржественная церемония открытия бюста выдающегося военачальника, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского прошла сегодня в Луганской средней общеобразовательной школе № 55, которая носит имя маршала. Об этом ЛИЦ сообщил советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко."Сегодня в честь 77-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны на территории луганской школы №55 имени дважды Героя Советского Союза, маршала Победы Константина Рокоссовского открыли бюст великого советского военачальника", - сообщил Юрченко, уточнив, что скульптуру в дар Луганску передали меценаты из Российской Федерации.В мероприятии приняли участие представители администрации главы ЛНР и администрации Луганска, школьники и учителя.Юрченко назвал знаковым, что памятник был установлен в 75-ю годовщину окончания самой жестокой войны минувшего столетия – Второй мировой."Очень важно, что в таких мероприятиях принимают участие наши дети. Мы народ-победитель, мы чтим своих героев, помним свою историю и наше подрастающее поколение должно ее знать", - добавил советник главы ЛНР.Константин Константинович Рокоссовский - советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Кавалер Ордена "Победа". Единственный в истории СССР маршал двух стран: маршал Советского Союза и маршал Польши. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.03 сентября — Луганск