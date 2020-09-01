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Жители Ирмино почтили память бойцов, погибших при освобождении города от фашистов (ФОТО)

root Сегодня, 18:300Новости
Жители Ирмино почтили память бойцов, погибших при освобождении города от фашистов (ФОТО)


Жители Ирмино почтили память бойцов, погибших при освобождении города от фашистов (ФОТО)
















Жители Ирмино в 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на митинге-реквиеме почтили память защитников Родины, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.
"3 сентября в центральном сквере Ирмино состоялся митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. У могил подпольщиков-ирминцев и воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, собрались ветераны шахтерского труда, общественники, руководители организаций и учреждений, жители города", – говорится в сообщении.
Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Ирмино Иван Романков отметил, что "сегодня одновременно и траурный, и радостный день".
"Желаю нашим ветеранам, которых осталось мало, здоровья, мира, достатка, стабильности и скорейшего окончания сегодняшней войны. Вечная память погибшим, вечная слава живым!" – сказал он.
Забойщик шахты "Центральная-Ирмино", почетный гражданин Стаханова Александр Царевский подчеркнул, что "жители Ирмино во все времена гордились подвигами советского солдата-освободителя".
"Мы всегда будем помнить тысячи погибших сыновей и дочерей Родины, среди которых и подпольщики города Ирмино из групп Брониславы Дыкчинской и Александра Деренкова, чьи тела ныне покоятся в братской могиле в центральном сквере нашего города. Хочу пожелать молодому поколению всегда помнить, какой ценой была завоевана Победа", – обратился он к участникам митинга.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к их могилам цветы.
Напомним, Ирмино было оккупировано немецкими войсками 12 июля 1942 года. 3 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции город освободили войска 266-й стрелковой дивизии 32-го стрелкового корпуса 3-й гвардии Юго-Западного фронта.
03 сентября — Луганск

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