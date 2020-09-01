Генпрокуратура ЛНР ведет около 1,2 тыс. дел о преступлениях ВСУ против жителей Республики (ФОТО)

Генеральная прокуратура ЛНР с момента возбуждения в 2016 году уголовного дела о геноциде жителей Донбасса со стороны Украины зарегистрировала около 1,2 тыс. эпизодов преступной деятельности киевских силовиков. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов."С начала ведения уголовного дела с 2016 года зарегистрировано порядка 1200 эпизодов преступной деятельности вооруженных формирований Украины. С начала 2020 года было зафиксировано порядка 320 эпизодов преступной деятельности вооруженных формирований Украины", - сказал он.Белов проинформировал, что сегодня сотрудники управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Республики продолжили проведение следственных действий в той части прифронтового поселка Голубовское, куда ранее следователи не могли попасть из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.Благодаря действию дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением Белов, следователи Генпрокуратуры Республики, а также помощник министра внутренних дел ЛНР, основатель и автор проекта "Путь Визенталь" Виталий Киселев зафиксировали последствия обстрелов со стороны ВСУ в двух домах поселка, расположенных в нескольких сотнях метров от позиций киевских силовиков.Во время работы в поселке сотрудники Генпрокуратуры ЛНР и сопровождавшие их журналисты стали свидетелями нескольких громких хлопков, раздавшихся со стороны украинских позиций. Местные жители предположили, что киевские силовики таким образом "создают себе новые окопы либо это были разрывы боеприпасов"."Это крайний дом, где тут практически (на расстоянии) 200 метров находятся позиции так называемых ВСУ, но висит флаг "Правого сектора", - отметил Киселев - Вот такая "градина" (снаряд из РСЗО "Град") ударила сюда буквально в прошлом году. К сожалению или к радости, земля умеет скрывать свои раны, и они зарастают, но раны человеческой души не заживают".Киселев напомнил, что в непосредственной близости от украинских позиции продолжают в своих домах жить мирные люди со своими детьми."Сегодня мы видели последствия обстрела дома, где муж с женой живут и два маленьких ребенка, и они каждый день соприкасаются с таким ужасом. Я обращаюсь к Вове Зе (президенту Украины Владимиру Зеленскому): ты и (экс-президент Украины Петр) Порошенко ответственны за преступления, совершенные на территории Донбасса, и вы продолжаете совершать преступления", - сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.Он выразил сомнения, что украинская сторона сможет долго соблюдать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, так как нынешняя украинская власть плохо контролирует свою армию.Хозяин пострадавшего от обстрелов дома Иван Родионычев рассказал, что из-за частых обстрелов со стороны ВСУ в этом году не смог засеять свой собственный огород."Последний раз был обстрел 16 июля, до этого еще два обстрела были в июне. Были еще обстрелы по крыше, били по веранде. Это у них (киевских силовиков) как тир", - констатировал местный житель.В ходе поездки в поселок сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР также давали юридические консультации пострадавшим жителям по составлению жалоб против Украины в Европейский суд по правам человека.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".03 сентября — Луганск