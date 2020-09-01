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Грузовое судно с 42 моряками на борту затонуло недалеко от берегов Японии

root Сегодня, 18:450Новости
Грузовое судно с 42 моряками на борту затонуло недалеко от берегов Японии
Фото: Reuters
Японские спасатели ведут поиски грузового судна, которое, по словам спасённого члена экипажа, затонуло во время непогоды недалеко от Японии.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
По словам регионального представителя береговой охраны Юичиро Хигаси, выживший моряк, который в настоящее время госпитализирован, сказал спасателям, что судно заглохло, а затем перевернулось от удара мощной волны и затонуло.
Среди других членов экипажа корабля — 38 человек с Филиппин, двое из Новой Зеландии и двое из Австралии.
В настоящее время поиски продолжаются.

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