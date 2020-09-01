Жители прифронтового Кировска отметили 77-ю годовщину освобождения города от фашистов (ФОТО)

Жители прифронтового Кировска провели митинг в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации города.В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Кировска Геннадий Карцев, депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий, представители казачества и общественных организаций."В этот день был освобожден город Кировск. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности народа во имя победы и мира. Мы, потомки, будем всегда равняться на тех, кто своими руками восстанавливал наш край из руин, мы будем равняться на тех, кто всегда любил свой город", - сказал Белецкий.Участники митинга минутой молчания почтили память земляков, погибших в боях за родной город в годы Великой Отечественной войны и при защите Кировска от украинской агрессии, и возложили цветы к обелиску Славы."77 лет назад Голубовский рудник был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Мы всегда будем помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла", - сказал глава администрации города.Карцев отметил, что Кировск всегда будет помнить тех, кто "сложил свои головы на полях сражений, и тех, кто сегодня защищает рубежи Республики".Он также вручил грамоты отличившимся работникам предприятий и организаций города."Сейчас все меньше и меньше ветеранов остается в наших рядах. Об их подвиге будем помнить не только мы, но и наши дети, внуки и правнуки. Хочется сказать слова благодарности военнослужащим, которые сегодня стоят на защите Русского мира", - подчеркнул секретарь совета атаманов при администрации Кировска Александр Крючков.Голубовский рудник, вблизи которого затем был основан Кировск, был освобожден 3 сентября 1943 года частями 266-й Артемовско-Берлинской стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта под командованием генерал-майора Корнея Ребрикова. В общей сложности, в немецкой оккупации рудник находился более года. В 1944-1949 годах уничтоженные во время войны шахты были отстроены.03 сентября — Луганск