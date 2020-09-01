Экологи и активисты очистили от мусора 400 м прибрежной зоны Луганского моря (ФОТО)

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР и студенты луганских вузов в рамках экологической акции очистили от бытового мусора 400 метров прибрежной полосы водохранилища, известного как Луганске море. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР."В ходе работ участниками акции в прибрежной защитной полосе пруда Луганское море протяженностью 400 метров собрано 14 кубических метров мусора", - говорится в сообщении.Акция прошла в рамках реализации плана мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод Луганской Народной Республики на 2020 год, утвержденному распоряжением главы ЛНР. В ней приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР и активисты студенческих трудовых отрядов Луганского государственного университета имени Владимира Даля и Луганского государственного педагогического университета.Минприроды ЛНР поблагодарило коллег из Министерства образования и науки и представителей студенческих отрядов "за искренний отклик и неравнодушное отношение к окружающей среде нашего родного государства"."Напоминаем жителям Луганской Народной Республики о том, что если каждый из нас искоренит в своей душе равнодушие, воспитает в себе ответственность и уважение друг к другу и природе, что нас окружает, то многие существующие ныне проблемы исчезнут сами собой. #СДЕЛАЙКАКЯ и берега водоемов станут чище!" - добавили экологи.Ранее представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР провели субботник на берегу водоема вместе с активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".03 сентября — Луганск