В Белоруссии возбудили 23 дела об угрозах должностным лицам

«В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», — сообщило ведомство в Telegram.

Фото: ReutersСледственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия должностным лицам. Об этом сообщили в белорусском МВД, передает RT.В МВД подчеркнули, что анонимность распространения угроз «не является препятствием на пути установления лиц, причастных к данному преступлению».«На сегодня у правоохранителей достаточно для этого средств и ресурсов. Проведённый анализ позволяет утверждать, что основная масса правонарушителей — это молодёжь, которая до выборов политикой не интересовалась», — добавили там.Ранее СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам.Также в Брестской области следователи возбудили уголовные дела по факту угроз депутатам расправой.