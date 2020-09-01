Жители свердловского поселка очистили от мусора русло реки Малая Медвежья (ФОТО)

Жители поселка городского типа Володарск Свердловского района в рамках программы благоустройства очистили русло реки Малая Медвежья от мусора. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района."В поселке городского типа Володарск в рамках Дней экологической безопасности прошла уборка мусора на береговой линии поселкового водоема, а также расчистка русла вытекающей из пруда реки Малая Медвежья", - говорится в сообщении.Жители поселка убрали бутылки и пластиковый мусор, брошенные нерадивыми отдыхающими."Также для обеспечения лучшего протока воды был расчищен желоб от зарослей камыша и веток", - рассказали в горрайонной администрации.03 сентября — Луганск