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Жители свердловского поселка очистили от мусора русло реки Малая Медвежья (ФОТО)

Sergey Сегодня, 19:450Новости
Жители свердловского поселка очистили от мусора русло реки Малая Медвежья (ФОТО)









Жители поселка городского типа Володарск Свердловского района в рамках программы благоустройства очистили русло реки Малая Медвежья от мусора. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района.
"В поселке городского типа Володарск в рамках Дней экологической безопасности прошла уборка мусора на береговой линии поселкового водоема, а также расчистка русла вытекающей из пруда реки Малая Медвежья", - говорится в сообщении.
Жители поселка убрали бутылки и пластиковый мусор, брошенные нерадивыми отдыхающими.
"Также для обеспечения лучшего протока воды был расчищен желоб от зарослей камыша и веток", - рассказали в горрайонной администрации.
03 сентября — Луганск

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