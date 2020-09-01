Лукашенко попал в базу данных В«МиротворцаВ»

Фото: ReutersБелорусского лидера Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец», следует из размещённой на сайте информации, передает RT.В описании Лукашенко представлен как «пособник террористов и российских оккупантов».Как отмечается, Лукашенко передал российской стороне задержанных в Белоруссии россиян.Ещё одной причиной для включения в базу стало интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором тот заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединённых Белоруссии и Украины.Ранее в базу данных «Миротворца» попал Сергей Тихановский, супруг бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.Осенью 2018 года Министерство иностранных дел Германии призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».